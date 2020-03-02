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Sarı çiğdemlerle bezenen Barlı Yaylası görenleri büyülüyor

Konya'nın Ahırlı ilçesindeki Barlı Yaylası, sarı çiğdemlerin açmasıyla görsel şölen sunuyor.

Fahri Kubilay   | 02.03.2020
Sarı çiğdemlerle bezenen Barlı Yaylası görenleri büyülüyor Fotoğraf: Fahri Kubilay /AA

Konya

İlkbaharın gelişini müjdeleyen çiğdemlerin açmasıyla sarıya bezenen 1300 metre yükseklikteki Konya'nın Ahırlı ilçesindeki Barlı Yaylası, ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı.

Bölgeye fotoğraf çekmek için gelen Seyfullah Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahırlı'ya 9 kilometre uzaklıktaki yaylanın her yıl mart ayında açan sarı ve mor çiğdemlerle harika görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Doğaseverleri yaylaya davet eden Güler, çiğdemlerin harika olduğunu, her yıl bu çiçekleri görmek ve fotoğraflarını çekmek için Barlı'ya geldiğini ifade etti.

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Sarı çiğdemlerle bezenen Barlı Yaylası görenleri büyülüyor

Sarı çiğdemlerle bezenen Barlı Yaylası görenleri büyülüyor