Şanlıurfa'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan DEAŞ'lı 3 terörist patlayıcı maddelerle yakalandı
Şanlıurfa Ceylanpınar'da, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı. Teröristlerin üst aramasında, 600 gram plastik patlayıcı, 2 elektrikli fünye, bir role ve kablo ele geçirildi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan teröristlerin üst aramasında, 600 gram plastik patlayıcı, 2 elektrikli fünye, bir role ve kablo ele geçirildi.
Patlayıcı maddeler kontrollü şekilde imha edildi, 3 terörist ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.