Euro
6.61
Dolar
5.94
BIST 100
114,100.30
Altın
1,507.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı'nda anılıyor
logo
Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 42 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 42 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı alımı için sınav açtı.

Arife Yıldız Ünal   | 27.12.2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 42 uzman yardımcısı alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 42 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna sözlü sınavla personel alınacak.

Başvurular, 2 Ocak 2020'de başlayıp 13 Ocak 2020'de sona erecek. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) ilan edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor
Fransa’da öğrenci ve velilere yönelik başörtüsü yasağını nasıl okumalı?
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak

Benzer haberler

Galericilere uyum için ek süre tanındı

Galericilere uyum için ek süre tanındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 42 uzman yardımcısı alacak

Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu

Sulu depolama tesisleri için ilave tedbirler alındı

Sulu depolama tesisleri için ilave tedbirler alındı
Türkiye-Libya güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırası Resmi Gazete'de

Türkiye-Libya güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırası Resmi Gazete'de
Beyazsu koruma alanı ilan edildi

Beyazsu koruma alanı ilan edildi