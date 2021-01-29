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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sanayicimizin, üreticimizin, esnafımızın yanında durmaya devam ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Salgından medet umup hükümetimizin, devletimizin aciz duruma düşmesini dört gözle bekleyenler var. Tüm bu beklentilere inat sanayicimizin, üreticimizin, esnafımızın yanında durmaya devam ediyoruz." dedi.

Rıdvan Korkulutaş   | 29.01.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sanayicimizin, üreticimizin, esnafımızın yanında durmaya devam ediyoruz

Bingöl

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgından medet umup hükümetimizin, devletimizin aciz duruma düşmesini dört gözle bekleyenler var. Tüm bu beklentilere inat sanayicimizin, üreticimizin, esnafımızın yanında durmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanı Varank, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ülkemiz terörden çok çekti. Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi artık bitmiş, yatırım ve üretimle şahlanma, hak ettiği refaha kavuşma dönemi başlamıştır. İşte Sütaş'ın Bingöl'de faaliyete geçireceği yatırım bunun en somut örneği. Gelin bu örnekleri hep birlikte çoğaltalım ve hep birlikte üreterek büyüyelim." dedi.

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