Salda Gölü manzaralı kayak merkezi kayakseverleri bekliyor

BURDUR - MURAT ÇOBAN

Burdur'un Yeşilova ilçesinde "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi sezon açılışını yaptı.

Turkuaz suyu ve beyaz kumsalıyla dikkati çeken Salda Gölü'ne kuş bakışı hakim tepede, çam ormanlarının arasında 2 bin 79 metre rakımda bulunan Salda Kayak Merkezi, bölgeye yeterli miktarda kar yağmasıyla sezona "merhaba" dedi.

Yeşilova ilçe merkezine 14, Burdur'a 77, Antalya'ya 136 ve Denizli'ye 90 kilometre uzaklıkta bulunan Salda Kayak Merkezi, ziyaretçilerine huzurlu bir tatilin imkanlarını sunuyor.

Kayak merkezine çıkan ziyaretçiler, yolculukları sırasında etrafı ormanla çevrili Salda Gölü'nün eşsiz manzarasını da görme fırsatı buluyor.

Merkez, kolay ve zor pist seçenekleri, telesiyej, uygun fiyatlara kiralanabilen kayak ve kızak takımları, kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren kafe, restoran ve konaklama imkanlarıyla kayak ve doğa tutkunlarına ekonomik kış tatili imkanı sunuyor.

Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada merkezin 3 pist, 2 kafeterya, butik otel tarzında 20 yataklı konaklama imkanıyla ziyaretçilerin hizmetine açıldığını söyledi.

Kayak merkezinin doğa harikası Salda Gölü manzaralı, çam ormanları arasında temiz havaya sahip saklı bir cennet olduğunu belirten Karaca, tesisteki fiyatlarının diğer kayak merkezlerine nazaran daha uygun olduğunu vurguladı.

Karaca, kayak merkezine turlarla Antalya, Denizli, Burdur ve İzmir'den çok sayıda ziyaretçi geldiğini anlatarak "Kayak takımının günlük kiralama bedeli 40, yarım gün 25, kızaklar 20 lira. Yiyecek fiyatlarımız ise 15 liradan başlıyor. Diğer kayak merkezlerine göre fiyatlar oldukça cazip, orta gelir düzeyi vatandaşlarımız için büyük bir fırsat oluşturmakta. Ücretsiz eğitim veren kayak antrenörlerimiz de mevcut." diye konuştu.

Toplam pistin bin 200, telesiyejin ise 950 metre uzunluğa sahip olduğunu aktaran Karaca, "Yeşilova, misafirlerimizi rahatlıkla gülümsetir çünkü dünyaca ünlü Salda Gölü ilçemizde. Gölün bu yılki ziyaretçi sayısı 450 binlere ulaştı. Kışın ise Salda Kayak Merkezi ile ilçemiz hem yaz hem de kış iki mevsim güzelliği de insanlara sunabilmektedir." şeklinde konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Denetim Uzmanı Sertan Çevik, merkezin, Antalya, Isparta, Denizli ve Burdur gibi farklı destinasyonlara sahip turizm merkezlerinin yakınında bulunduğuna vurgu yaptı.

"Günübirlik birçok tur hareket ediyor"

Altyapı ve tesis imkanlarının artmasıyla merkezin ilerleyen yıllarda Burdur'a ekonomik olarak büyük katkı sağlayacağını ifade eden Çevik, şunları söyledi:

"Özellikle Denizli ve Antalya bölgesinden günübirlik birçok tur hareket ediyor. Bunun haricinde Salda Kayak Merkezi'nin diğer cazibe merkezlerine olan yakınlığını da göz önüne alırsak, Sagalossos, Pisidya gibi bu bölgeleri de birbirine koordine ederek, acentelerimiz tarafından tur güzergahları belirleniyor. Bu yıl turların artarak da devam etmesini temenni ediyoruz. Gölle kayak merkezini birbirinden ayırt etmemiz mümkün değil. Son yıllarda Salda Gölü'nün cazibesi ve tanınırlığının artmasının kayak merkezine de sirayet edeceğini düşünüyoruz."

"Beklediğimizin ötesinde bir kayak merkezi"

İzmir'den ailesiyle gelen Lütfü Yılmaz, tesise arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geldikleri belirterek "Beklediğimizin ötesinde bir kayak merkezi ile karşılaştık. Çok güzel bir yer. Otelimiz de gölün kıyısında, keyfimize gündüz kayakla akşam da göl kıyısında manzara ile devam edeceğiz." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Nupelda Elgönüz, merkezi beğendiğini dile getirerek, "Burada iki mucizenin bir arada olmasını görüyoruz. Hem kuş bakışı Salda Gölü'nü hem de kış aktivitesini görüyoruz." dedi.

Antalya'dan gelen milli güreşçi Asena Şah da kara hasret kaldıklarını ifade ederek, arkadaşlarıyla hafta sonunu burada değerlendirdiklerini söyledi.

Muhabir: Murat Çoban