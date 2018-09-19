Salda Gölü bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Burdur'daki Salda Gölü, bu yaz sezonunda 300 bin civarında ziyaretçiyi konuk etti.

Foto: AA/Orhan Çiçek

BURDUR - BİLAL ALTIOK

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü, yaz sezonunda 300 bin civarında ziyaretçiyi ağırladı.

Göz kamaştıran güzelliğiyle ziyaretçilerini adeta büyüleyen Salda Gölü, 184 metre derinliğe sahip tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alıyor.

‘Türkiye'nin Maldivleri’ bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladı



Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü, yaz sezonunda 300 bin civarında ziyaretçiyi ağırladı pic.twitter.com/OPkmimTe29 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 19, 2018

1989'dan bu yana doğal sit alanı statüsünde olan ve yüksek turizmin potansiyeline sahip "Türkiye'nin Maldivleri"nin son yıllarda tanıtım faaliyetleri ve sosyal medyadaki paylaşımlar sayesinde popülerliği arttı.

Yaz sezonunda yurt içi ve yurt dışından bu doğa harikasını görmek ve fotoğraflamak isteyen binlerce ziyaretçi, Salda Gölü'ne akın etti.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nün gün geçtikçe popülerliğinin artığını söyledi.

Geniş turizm potansiyeline sahip Salda Gölü'ne önem verdiklerini belirten Vali Şıldak, "Gölün turizme kazandırılması için geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Salda Gölü'nün bilinirliğinin hem yurt içinde hem de yurt dışında son yıllarda giderek arttığına işaret eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Yaz döneminde gelen ziyaretçi sayısında ciddi ölçüde yükselme gördük. Bu yıl mayıs-haziran-temmuz-ağustos dilimi içinde gelen ziyaretçi sayılarına baktığımızda tespit edebildiğimiz kadarıyla bazı hafta sonraları çok fazla yoğunluk yaşanmakta. Haftalık ziyaretçi sayısının 40 binlere ulaştığını görüyoruz. Yaz sezonunda Salda Gölü'ne yaklaşık olarak 300 bin civarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin geldiğini görmekteyiz."

Gölün hem yüzülebilir hem de fotoğraf çekimine elverişliliği nedeniyle ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü vurgulayan Şıldak, bölgenin doğal sit alanı içinde turizm merkezi olarak ilan edilmiş ve korunan bir sulak alan niteliğinde olduğunu anlattı.

"Yol haritası belirlendi"

Şıldak, bu doğa harikasının gelecek nesillere temiz, korunmuş ve bakımlı bırakılmasını önemsediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu maksatla hem korunması, temiz kalması hem de turizme hizmet yönüyle daha iyi elverişli şartlarda kazandırılması amacıyla çalışmalar başlattık. Bu çalışmalarımızı Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız destekliyor. Bu kapsamda ilgili yöneticilerin bulunduğu bir heyet ilimize gelerek yerinde yaptığı incelemelerde burada yapılacak çalışmaların bir yol haritasını yerinde tespit etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar neticelendiğinde ümit ediyoruz ki gölümüzün ülke ve uluslararası turizmine daha iyi şartlarda gelen ziyaretçilere hizmet verir, ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanacağı ancak bunun yanında koruma tedbirlerinin de en iyi şekilde alınmış olunacağı bir ortama kavuşmuş olur. Bu çalışmalar gelecek sezondan itibaren meyvelerini vereceğini düşünüyoruz."

"Çok güzel bir yer"

Manisa'dan Salda Gölü'ne gelen Nilgün Kocaağa, "İlk kez geldim. Çok beğendik, inanın çok şaşırdık. Dedikleri kadar varmış, çok güzel bir yer." dedi.

Ankara'dan Tolga Keskin de Antalya'dan tatil dönüşü Salda Gölü'nü merak ettikleri için uğradıklarını belirterek, "Suyu çok güzel, burada çamur banyosu da yaptık. İki yıldır merak ediyordum bugün görmek kısmet oldu. Herkese tavsiye ederim. İnşallah bu göl de bakirliğini korur ve güzelliği bozulmaz." diye konuştu.

İzmir'den gelen ve Salda Gölü'nde çamur banyosu yapan Cem Sayın da medyadan takip ettiğini, Salda Gölü'nün son yıllarda çok ünlendiğini söyledi.