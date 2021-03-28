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Sakarya'da kimyasal gazdan etkilenen ikisi polis 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Pamukova ilçesindeki sulama kanallarına atılan sanayi tipi tüplerden sızan gazdan etkilenenlerin getirildiği İlçe Devlet Hastanesi hasta kabulüne geçici süreyle kapatıldı.

İsmail Timur Çetintaş,Ömer Faruk Şimşek   | 28.03.2021
Sakarya'da kimyasal gazdan etkilenen ikisi polis 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sulama kanallarına atılan sanayi tipi tüplerden sızan gazdan etkilenen ikisi polis 12 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet ve Yenice mahallelerinden geçen sulama kanallarına uçucu inorganik bileşenlerin bulunduğu sanayi tipi tüpler bırakıldı.

Kanalların geçtiği güzergahtaki evlerde yaşayan 10 kişi, kusma ve bulantı şikayetleri üzerine Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbarın ardından olay yerine gelen 2 polis memuru da gazdan etkilenerek hastaneye başvurdu.

İlk müdahaleleri yapılan 7 kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, diğer 5 kişinin de tahliller için aynı hastaneye gönderildiği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, olay yerinde ve İlçe Devlet Hastanesine gelerek inceleme başlattı.

Balık ve kurbağa ölümleri üzerine sudan numune alındı

Bu arada Kiremitlik mevkisindeki kanalda, balık ve kurbağa ölümleri gerçekleşmesi üzerine bölgeye giden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapmak üzere sudan numune aldı.

Tüplerin sulama kanallarına atılmasına ilişkin ise A.Y. ve M.Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Gazdan etkilendikleri için hastanede bulunan iki şüpheli, tedavilerinin ardından emniyete götürülecek.

Bölgedeki ağılda kanaldan su içtikten sonra hastalanan 8 küçükbaş hayvandan da kan örneği alındı. Çevredeki besicilere, hayvanlarına buralardan su içirilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

AFAD ekiplerinin güvenlik kordonuna aldığı noktalardaki 3 tüpün, özel bir firma tarafından taşınarak imha edileceği öğrenildi.

Öte yandan temizlik yapılması için geçici süreyle kapatılan Pamukova İlçe Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.


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