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Sahte sağlık raporu almak için muayene öncesi 'tuzlu ayran' içmişler

Eskişehir'de aralarında bir doktorun da bulunduğu 68 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Selçuk Kızıldağ   | 04.02.2020
Sahte sağlık raporu almak için muayene öncesi 'tuzlu ayran' içmişler

Eskisşehir

Eskişehir'de sahte sağlık kurulu raporu düzenledikleri iddia edilen, aralarında bir doktorun da bulunduğu 68 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şüphelilerden 15'inin Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinden 5 ila 12 bin lira arasında değişen ücretler karşılığında sahte sağlık kurulu raporu aldıkları belirtildi.

Rapor alınanlara ait tetkik ve tahlillerin sahtecilik yöntemiyle değiştirildiğinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede, bir psikiyatri doktorunun aracıları yönlendirdiği, para karşılığında sağlıklı kişilere engelli raporu verdiği ifade edildi.

İddianamede, şüphelilerden 40'ının sahte sağlık kurulu raporlarıyla emekli olduğu ve bugüne kadar devletten toplamda 4 milyon lira maaş aldıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin sağlık kurulu muayenesine girmeden önce şeker testi için glikoz, hipertansiyon için tuzlu ayran, kan gazı için ise kola içtikleri aktarılan iddianamede, "Sanıkların belirtilen suçu işlediklerine kanaat getirilmiş olup, "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep olunur." denildi.

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