Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.
Istanbul
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya gelerek, salgının seyrini değerlendirdiklerini belirterek, "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız." ifadelerini kullandı.
Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Yapımı tamamlanan 702 yataklı Seyrantepe Şehir Hastanemizin hazırlıklarını yerinde inceledik. Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü Sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/MKMBkX62qa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 5, 2021
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yapım çalışmaları sona eren 702 yataklı hastanede hazırlıkları yerinde incelediklerini belirerek, "Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.