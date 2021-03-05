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Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.

Hatice Şenses Kurukız   | 05.03.2021
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü

Istanbul

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya gelerek, salgının seyrini değerlendirdiklerini belirterek, "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız." ifadelerini kullandı.

Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yapım çalışmaları sona eren 702 yataklı hastanede hazırlıkları yerinde incelediklerini belirerek, "Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.

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