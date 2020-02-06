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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda incelemenin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yapılacak incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Berk Özkan,Zafer Arslan,Ali Cevahir Aktürk   | 06.02.2020
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda incelemenin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak

İstanbul

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na dün saat 18.19'da iniş yaptığı sırada pistten çıkan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının enkazının çevresinde, polis ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de hazır bulundurulduğu olay yerinde, yoğun yakıt kokusu hissediliyor.

3 kişinin hayatını kaybettiği, 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığı kazada üç parçaya ayrılan uçağın enkazı, incelemelerin ardından vinç ve iş makinaları yardımıyla kaldırılacak. Öte yandan olaya ilişkin soruşturma da sürdürülüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rutin uçuşların saat 04.00 itibarıyla yeniden başlamasıyla, havalimanındaki yoğunluk sona erdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, havalimanına gelmeden önce yolcuların uçak firmaları tarafından yapılan bilgilendirme mesajlarını dikkate almalarını istedi.


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