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Türkiye

Sabiha Gökçen Havalimanında çocuk yolcular Türk bayraklarıyla karşılandı

Tansel Parlak   | 23.04.2021
Sabiha Gökçen Havalimanında çocuk yolcular Türk bayraklarıyla karşılandı

Istanbul

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına (İSG) gelen minik yolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bayraklarla karşılanırken resim yarışmasına katılan çocuklara da hediyeler verildi.

Sabah saatlerinde aileleriyle yolculuk etmek için havalimanına gelen çocuklara güvenlik görevlileri tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. Bazı aileler çocuklarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Ulu Önder Atatürk'ün açtığı yolda yürüyerek, hayal güçlerinin peşinde daima ileriyi düşünen ve hayal eden tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan gökyüzü temalı resim yarışmasına katılarak, yaptıkları resimleri @SabihaGokcen hesabıyla paylaşan 1000'e yakın çocuğa da boyama setleri hediye edildi.

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