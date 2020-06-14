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Rusya Dışişleri ve Savunma bakanlarının Türkiye ziyareti ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Savunma Bakanı Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin bugün yapılması öngörülen Türkiye ziyaretinin ertelendiği bildirildi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 14.06.2020
Rusya Dışişleri ve Savunma bakanlarının Türkiye ziyareti ertelendi

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov'la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke bakan yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir." ifadesi yer aldı.

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