RTÜK: Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan TV hakkında inceleme başlatıldı
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan televizyon kanalı hakkında inceleme başlattı.
Ankara
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan televizyon kanalı hakkında inceleme başlattı.
RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
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