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Türkiye

RTÜK: Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan TV hakkında inceleme başlatıldı

RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan televizyon kanalı hakkında inceleme başlattı.

Kemal Karadağ   | 08.09.2020
RTÜK: Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan TV hakkında inceleme başlatıldı

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan televizyon kanalı hakkında inceleme başlattı. 

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.


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