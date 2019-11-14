Euro
6.34
Dolar
5.76
BIST 100
103,666.60
Altın
1,467.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Ticaret Odası Aylık Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Türkiye

Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırma komisyonunun CHP'li üyelerinden açıklama

Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonunun CHP'li üyeleri, Vatan'ın ölümünün aydınlatılmasında savcılığın, halkın haber alma hakkına hizmet eden gazetecileri gözaltına almasının kabul edilemez olduğunu savundu.

Meltem Öztürk   | 14.11.2019
Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırma komisyonunun CHP'li üyelerinden açıklama

TBMM

Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonunun CHP'li üyeleri Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Giresun Eynesil'deki çalışmaları takip eden gazeteciler Canan Coşkun ve Kazım Kızıl ile baba Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı belirtildi.

TBMM Araştırma Komisyonu gibi Coşkun ve Kızıl'ın da olayın aydınlatılması ve halkın gerçeklerden haberdar olması için ilçede bulunduğunun ifade edildiği açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılmasında birincil sorumluluğu olan savcılığın, halkın haber alma hakkına hizmet eden gazetecileri gözaltına almasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İlçede araştırma yapan gazetecilerin çalışmalarının kamuoyunun bilgilenmesine hizmet edeceği gibi komisyonumuzun çalışmalarına da önemli katkı sağlayacağı inancındayız. 1,5 yıldır aydınlatılamayan olayda komisyonumuz çalışmalarına henüz yeni başlamışken savcılığın gazetecileri hedef alması, ülkemizdeki basın ve ifade özgürlüğünün geldiği noktayı göstermesi açısından da kaygı vericidir.

Hem acılı baba Şaban Vatan hem de olayın aydınlatılması için çaba gösteren gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Adli makamlar tarafından yapılması gereken gazetecilerin gözaltına alınması değil, 13 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün üzerindeki gölgenin bir an önce aydınlatılması ve sorumluların yargı önüne çıkartılarak kamu vicdanının rahatlatılmasıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken
Yeni dönemde Çin’in uzun yürüyüşü
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri

Benzer haberler

Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırma komisyonunun CHP'li üyelerinden açıklama

Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırma komisyonunun CHP'li üyelerinden açıklama

Rabia Naz Vatan'ın babası gözaltına alındı

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi

'Rabia Naz'ın babası ve abisi kan örneği alınmasına rıza göstermedi'

'Rabia Naz'ın babası ve abisi kan örneği alınmasına rıza göstermedi'
TBMM araştırma komisyonu topluma otizmi anlatacak

TBMM araştırma komisyonu topluma otizmi anlatacak
Rabia Naz'ın ölümünün araştırılması ile ilgili komisyon üyeleri Eynesil'de

Rabia Naz'ın ölümünün araştırılması ile ilgili komisyon üyeleri Eynesil'de