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PTT AŞ, 'UEFA EURO 2020TM' konulu anma pulu ve hologramlı ilk gün zarfını tedavüle sundu

Mustafa Çalkaya   | 11.06.2021
PTT AŞ, 'UEFA EURO 2020TM' konulu anma pulu ve hologramlı ilk gün zarfını tedavüle sundu

Ankara

PTT AŞ, Türkiye'nin de katılım sağlayacağı turnuva anısına hazırlanan "UEFA EURO 2020TM" konulu, şampiyonanın resmi logo ve maskotu ile hazırlanan dört değerli anma pulu ile hologramlı ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, "UEFA EURO 2020TM" konulu anma pulu, söz konusu pula ait ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinden, www.filateli.gov.tr internet adresinden ve filateli cep uygulamasından edinilebilecek.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde" "UEFA EURO 2020TM 11.06.2021 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

İlk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilerin istekleri, www.filateli.gov.tr adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın almaları halinde karşılanacak.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürü'ne uygun olması halinde) ilk gün damgası ve posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde, yerine getirilebilecek.

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PTT AŞ, 'UEFA EURO 2020TM' konulu anma pulu ve hologramlı ilk gün zarfını tedavüle sundu