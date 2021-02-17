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Psikolog ve yazar Prof. Dr. Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun evinde ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelenecek.

Başak Akbulut Yazar,Murat Kaya   | 17.02.2021
Psikolog ve yazar Prof. Dr. Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun dün öğle saatlerinde Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden ayrıldığını ifade ettiği 13.30 ila temizlik görevlisinin eve geldiği 14.00 arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, saat 14.00 sıralarında eve gelen temizlik görevlisi M.Ç.'nin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü, eve gelen ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nun sırtüstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtildi.

Doğan Cüceloğlu'nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen bir iz olduğu belirtildi.

Eşinin ilk ifadesi

Olay yerinde alınan ilk ifadelerde ise Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun, saat 13.30'da evden çıktığını, bilinen bir rahatsızlığı olmayan eşinin 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak, temizlik görevlisine de güvendiklerini söylediği öğrenildi.

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