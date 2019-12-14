Euro
6.46
Dolar
5.81
BIST 100
110,476.60
Altın
1,475.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşuyor
logo
Türkiye

Prof. Dr. Ortaylı: Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine ilişkin, "Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış. Bu yüzden ona verilen Nobel'in de hiçbir anlamı olmaz." dedi.

Ahmet Bayram,İbrahim Kahrıman   | 14.12.2019
Prof. Dr. Ortaylı: Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış Fotoğraf: İbrahim Kahrıman / AA

Manisa

Manisa'da Yunusemre Belediyesince düzenlenen 5. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında "Yunus Emre ve Anadolu’da Tasavvuf" adlı söyleşiye katılmak için kente gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin Nobel ödüllerinde hak ettiği değeri görmediğini savundu. 

Ortaylı, Aziz Sancar'ın da Nobel ödülünü çok geç aldığını dile getirerek "Nobeli Aziz Bey'e daha yeni verdiler, çoktan almamız gerekirdi. Bunu yerlisi yabancısı herkes söylüyor. Bir sürü tıp ödülümüzün olması gerekiyordu. Adamlar vermiyor, bu kadar basit. Bu işin edebiyat faslı da böyledir." diye konuştu.

Nobel Edebiyat ödüllerinde de ideolojik davranıldığını belirten Ortaylı, şöyle devam etti:

"Edebiyat ödülleri maalesef belirli bir dünyanın belirli bir düşüncesine göre veriliyor. Mesela katliam denildiği zaman sadece Hristiyanlara yapılan katliam söz konusudur. Çok açıktır bunun aksi çıkmaz. Bazı şeyleri toplum olarak görmezden geleceğiz. Beğenmediğiniz ödüle, adı Nobel bile olsa aldırış etmeyeceksiniz. Her sene verilen ödül iyi değildir zaten. İnsanlık her sene edebiyat yaratacak kadar da bereketli değildir. Aldırış etmeyip bigane kalacaksınız, bu da bir politikadır."

Ortaylı, tarihin siyasete alet edilmeden bilim olarak değerlendirilmesinin milletler için bir medeniyet göstergesi olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Medeni milletler, Balkan milletleri gibi dünün hesabını bugüne taşımazlar. Maalesef Avusturya, Balkanlara ait olduğunu son vakayla gösterdi. Üzerinden 20 yıl geçen ve küllenmeye başlayan bir Sırp-Boşnak davasını yine ortaya koyuyor. Bu iğrenç bir şey çünkü bir edebiyatçının görevi, kim suçlu kim suçsuz hakimlik yapmak değil insanların topuna birden acımak, saygı duymak ve insan olarak haklarının olduğunu savunmak, bunların çok büyük bir kısmının günahsız olduğunu teslim etmektir ve bunu insanlara öğretmektir. Yoksa 'Boşnaklar birbirini kesmiş de suçu Sırplara atmış.' Bunu ancak bir kasaba adamı söyler. Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış. Bu yüzden ona verilen Nobel'in de hiçbir anlamı olmaz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO’nun yeni meşruiyet kaynağı Çin mi?
Irak’ta belirsizliğin temel parametreleri
Suriye Anayasa Komitesi ikinci tur toplantıları ölü doğdu
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları

Benzer haberler

Prof. Dr. Ortaylı: Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış

Prof. Dr. Ortaylı: Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tercihi 'Teröre başörtülü yanıt' oldu

Bosnalılar 'soykırım inkarcısı' yazara Nobel verilmesine tepkili

Soykırım inkarcısı Handke Saraybosna ve Kosova'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Soykırım inkarcısı Handke Saraybosna ve Kosova'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi
Sırp savaş suçlularını savunan Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepkiler

Sırp savaş suçlularını savunan Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepkiler
Soykırım inkarcısına Nobel verilmesi Srebrenitsa'nın acılarını tazeledi

Soykırım inkarcısına Nobel verilmesi Srebrenitsa'nın acılarını tazeledi