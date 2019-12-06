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Türkiye

Polis memurunun otomobilinden 121 kilogram esrar çıktı

Bolu'da yol kontrolü sırasında durdurulan aracında uyuşturucu bulunan polis memuru tutuklandı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 06.12.2019
Polis memurunun otomobilinden 121 kilogram esrar çıktı

Bolu

Bolu'da yol kontrolü sırasında durdurulan özel aracında 121 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirilen polis memuru tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'ndaki yol kontrolü sırasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünün garajına çekilen otomobilde narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada aracın bagajındaki valizde 121 kilo 200 gram esrar ile tütünle karışık 1,84 gram esrar ele geçirildi.

Aracı kullanan Diyarbakır'da görevli polis memuru Bayram A. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

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