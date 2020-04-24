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Polis adayı geçici kayıtlarında askerlik nedeniyle hak kaybı yaşanmayacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim merkezlerine yapılacak polis adayı alımlarında, silah altında bulunması nedeniyle geçici kayıt yaptıramadığını belgeleyenler haklarını kaybetmiş sayılmayacak.

Orhan Onur Gemici   | 24.04.2020
Polis adayı geçici kayıtlarında askerlik nedeniyle hak kaybı yaşanmayacak

Ankara

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim merkezlerine yapılacak polis adayı alımlarında, silah altında bulunması nedeniyle geçici kayıt yaptıramadığını belgeleyenler haklarını kaybetmiş sayılmayacak.

"Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, PAEM ile POMEM ve PMYO'lara geçici kayıt için "Askeralma Kanunu"na göre silah altında bulunması nedeniyle müracaat edemediğini belgeleyenler hariç belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarını kaybetmiş sayılacak.

Silah altında bulunduğundan geçici kaydı yapılamayan adaylar, müracaatları halinde bir sonraki PAEM, POMEM ve PMYO eğitim programı planlamalarına dahil edilecek.

Yönetmeliklerde yapılan değişiklikle, PAEM ve POMEM'ler için mezuniyet sıralamasının hesaplanmasında, eğitim başarı puanının oranı yüzden 80'den yüzde 70'e düşürülürken disiplin notunun oranı ise yüzden 20'den yüzde 30'a yükseltildi.

Ayrıca, POMEM adaylarında ve PAEM'in sadece emniyet mensubu olmayan adaylarında aranacak şartlar arasından "Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibarıyla 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunmamak" şartı da kaldırıldı.

Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) girişe ilişkin yönetmelikte de yüksekokullara yapılacak başvuruları düzenleyen maddenin "Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisi" bendi kaldırıldı.

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