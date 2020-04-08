PKK/YPG'li 8 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yapan 4, Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bzLhwllHfg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2020
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı Bölgesi'ne taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.