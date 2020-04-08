Euro
7.37
Dolar
6.76
BIST 100
93,077.84
Altın
1,650.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

PKK/YPG'li 8 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yapan 4, Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Tanju Özkaya   | 08.04.2020
PKK/YPG'li 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı Bölgesi'ne taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İskoçya'da liglerin iptal edilmesi oylanacak
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 17 bin 669'a yükseldi
İngiltere'de Kovid-19'dan bir günde 938 kişi öldü
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda Kovid-19 virüsü izole edildi
Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı

Benzer haberler

PKK/YPG'li 8 terörist etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'li 8 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadelenin 'kahramanları' yaşlıları yalnız bırakmıyor

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi