Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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Güçlü, Kararlı ve Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2021
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/pX1xGjaNfg