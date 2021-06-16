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Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 16.06.2021
Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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