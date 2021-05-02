Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağaranın komandolar tarafından kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha komandolarımız tarafından kullanılamaz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca paylaşımda operasyonun görüntülerine de yer verildi.
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Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha Komandolarımız tarafından kullanılamaz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dfuOVV1sIB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2021