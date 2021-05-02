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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağaranın komandolar tarafından kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 02.05.2021
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha komandolarımız tarafından kullanılamaz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.


Ayrıca paylaşımda operasyonun görüntülerine de yer verildi.

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