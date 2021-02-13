Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42 oldu
Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42 oldu.
Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara bölgesindeki teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Bu kapsamda, bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.