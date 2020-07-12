Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Heybeliada’da çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Türkiye

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde gizlenen PKK'lı 3 teröristin SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 12.07.2020
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde gizlenen PKK'lı 3 teröristin SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen PKK'lı 3 teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 137 bin 418'e yükseldi
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Yemen'de çok sayıda sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle görevini bıraktı
İsveç'te Kovid-19'a karşı sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı öne sürüldü
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7,5 milyonu geçti

Benzer haberler

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi

MSB: Tel Abyad'da bir dükkanın önüne tuzaklanmış EYP imha edildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin yerli silah ve teçhizatları dünyaca ünlü bilgisayar oyununda yer buldu

Türkiye'nin yerli silah ve teçhizatları dünyaca ünlü bilgisayar oyununda yer buldu

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi