Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde gizlenen PKK'lı 3 teröristin SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde gizlenen PKK'lı 3 teröristin SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kahraman Komandolarımız #PençeKaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK’lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RJ3LUczlQF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2020
MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen PKK'lı 3 teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
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