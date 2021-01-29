Euro
8.86
Dolar
7.29
BIST 100
1,473.45
Altın
1,860.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Oruç Reis gemisi ikmal için Antalya açıklarına demirledi

Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, ikmal için Antalya Limanı açıklarına demirledi.

Ayşe Yıldız   | 29.01.2021
Oruç Reis gemisi ikmal için Antalya açıklarına demirledi

Antalya

Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran'a kadar sürecek Navtex (denizcilere duyuru) ilanının ardından 23 Aralık 2020'de kentten hareket eden gemi, Antalya açıklarına geldi.

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'e, Antalya Limanı'nda bakım ve ikmal yapılacağı öğrenildi.

Gemi doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının kullanımına onay verilmesini istedi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 443 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 74 milyonu geçti
Johnson&Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşı adayı klinik denemelerde yüzde 66 etkili oldu
Bayern Münih'te iki futbolcu koronavirüse yakalandı

Benzer haberler

Oruç Reis gemisi ikmal için Antalya açıklarına demirledi

Oruç Reis gemisi ikmal için Antalya açıklarına demirledi

Antalya'da kadın itfaiyeciler, eğitimde gösterdikleri performanslarıyla göz doldurdu

'Turizmin başkenti'nde kayak sezonu açıldı

Antalya'da bir vatandaş rüzgarda kopmak üzere olan Türk bayrağını kepçeye çıkarak yerinden aldı

Antalya'da bir vatandaş rüzgarda kopmak üzere olan Türk bayrağını kepçeye çıkarak yerinden aldı
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
'Turizmin başkenti' kayak tutkunları için hazır

'Turizmin başkenti' kayak tutkunları için hazır