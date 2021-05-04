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Türkiye

Nisana ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yarın yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yarın itibarıyla yapılacağını duyurdu.

Özcan Yıldırım   | 04.05.2021
Nisana ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yarın yatırılacak

Ankara

Bakan Bilgin, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.

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