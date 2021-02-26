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Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde anıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ayasofya-i Kebir Camisi'nde kendisinin (Necmettin Erbakan) vefatının 10. yıl dönümünde bu Mevlid-i Şerif'i gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun." dedi.

Emrah Gökmen   | 26.02.2021
Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde anıldı Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

Istanbul

Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde anıldı

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programla anıldı. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programla anıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen ve akşam namazı sonrası başlayan programın açılışında yaptığı konuşmasında, anmayı hazırlayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Merhum Erbakan'ın yıllarca mücadele ettiği, "Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın" sloganı ve hedefiyle gençleri ve bütün milleti harekete geçirdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde olduklarını hatırlatan Erbakan, "Ayasofya-i Kebir Camisi'nde, kendisinin vefatının 10. yıl dönümünde bu Mevlid-i Şerif'i gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun." dedi.

Hazırlanan programda merhum Erbakan'ın özelliklerini, güzel hasretlerinden de bahsedilmesi gerektiğine değinen Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Bir defa hidayeti ve ilmi, kendi bünyesinde birleştiren bir insandı. Hidayet ve ilim en üst seviyede bir kimsede olduğu zaman o insana Cenab-ı Allah feraset nimetini bahşediyor. Bu nedenle ferasetiyle yıllar boyu hem milletimize hem de bütün İslam alemine adeta bir pusula vazifesi görmüş, yön göstermiş bir kimseydi. Allah kendisinden binlerce kez razı olsun."

Necmettin Erbakan'ın sadece feraset özelliği değil, aynı zamanda dirayeti, merhameti, nezaketiyle de bütün insanlara örnek olduğuna dikkati çeken Erbakan, "Aynı zamanda cesaretiyle de bütün insanlara örnek olan bir şahsiyetti. Yine bugün bütün milletimizin de ifade ve tasdik ettiği gibi iş başına geldiği zaman adaleti ve bereketi tesis eden, hakim kılan bir devlet adamı, lider olarak nam salmıştı." diye konuştu.

Merhum başbakanın hem millete hem bütün İslam alemi ve Müslümanlara İslam'ın cihat dini olduğu gerçeğini hatırlattığını söyleyen Erbakan, bu sayede milyonlarca insanın şuurlanmasına vesile olduğunu ifade etti.

Fatih Erbakan, vefatının 10. yılında anılan Necmettin Erbakan'ın örnek insan, Müslüman, mücahit ve gerçek bir dava adamı olduğunu belirterek, "Gerçekten de örnek almamız gereken bir kimse. Cenab-ı Allah bu güzel hasretleri, özellikleri bizlere de nasip eylesin. Allah, onu andığımız, arkasından yaptığımız Hatim-i Şerifler, dualar kadar onu anlamayı ve yürüdüğü yolda yürümeyi cümlemize nasip etsin." ifadelerini sözlerine ekledi.

Programa katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bir süre Fatih Erbakan ve camideki görevli imam hatiplerle sohbet etti.

Yatsı namazı sonrası sona eren programa Erbakan'ın ailesi, sevenleri, parti ve vakıf üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

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