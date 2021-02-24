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Türkiye

Nahçıvan sınırına yapılan Bayrak Anıtı'na Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Nahçıvan sınırına yapılan Bayrak Anıtı'nda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırıldı. Anıtın üzerine, "Biz Bir Millet İki Devletiz" yazıldı.

Hüseyin Yıldız   | 24.02.2021
Nahçıvan sınırına yapılan Bayrak Anıtı'na Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı

Iğdır

​​​​​​​Nahçıvan sınır hattının bulunduğu ilçenin Dilucu bölgesindeki kara yoluna, İlçe Jandarma Komutanlığı ekibince Bayrak Anıtı yapıldı.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının da dikildiği anıtın üzerine, "Biz Bir Millet İki Devletiz" yazıldı.

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