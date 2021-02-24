Nahçıvan sınırına yapılan Bayrak Anıtı'na Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Nahçıvan sınırına yapılan Bayrak Anıtı'nda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırıldı. Anıtın üzerine, "Biz Bir Millet İki Devletiz" yazıldı.
Iğdır
Nahçıvan sınır hattının bulunduğu ilçenin Dilucu bölgesindeki kara yoluna, İlçe Jandarma Komutanlığı ekibince Bayrak Anıtı yapıldı.
Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının da dikildiği anıtın üzerine, "Biz Bir Millet İki Devletiz" yazıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.