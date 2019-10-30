Euro
6.37
Dolar
5.73
BIST 100
98,937.69
Altın
1,492.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Muş ve Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2, Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında ise bir terörist etkisiz hale getirildi.

Aykut Karadağ,İsa Toprak   | 30.10.2019
Muş ve Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ise bir teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta kaos büyüyor
Küba’dan Suriye’ye ABD’nin kiralık orduları
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ABD Kongresinin kimyasını bozdu
İngiltere'de erken seçim yeni krizlere gebe
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası

Benzer haberler

Muş ve Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Muş ve Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'ta teröristlere ait 5 bölümlü sığınak imha edildi

Çocuklar için 63 metre uzunluğundaki duvarı renklendirdiler

Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Edirne'de 'organizatör' operasyonu

Edirne'de 'organizatör' operasyonu
Ad ve soyadında düzeltme için son hafta

Ad ve soyadında düzeltme için son hafta