Muş ve Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2, Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında ise bir terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Diyarbakır Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ise bir teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonların sürdüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.