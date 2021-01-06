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Diyarbakır'da, bir avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu.
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki 'GPS hırsızlığı' davasında birleştirme kararı

Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği düşen helikopterden GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı dava, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan "Soruşturmaya FETÖ müdahalesi" davasıyla birleştirildi.

İzzet Mazı,Adsız Günebakan   | 06.01.2021
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki 'GPS hırsızlığı' davasında birleştirme kararı

Kahramanmaraş

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009'da düşen helikopterden GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı dava, yaklaşık iki hafta önce iddianamesi kabul edilerek Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan "Soruşturmaya FETÖ müdahalesi" içerikli davayla birleştirildi.

GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili aralarında FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanına suikast girişiminden mahkum edilen eski yarbay Davut Uçum ile eski astsubay Aydın Özsıcak'ın da bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. 

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, basına kapalı gerçekleştirilen duruşma sonrası gazetecilere, dava dosyasının, helikopterin düşmesinin ardından yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün müdahalede bulunmasına yönelik yaklaşık iki hafta önce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasıyla birleştirildiğini söyledi.

Helikopterden GPS cihazının sökülmesi ve böylece suç delillerinin saklanması, helikopterin düşürüldüğünün gizlenmesi amacıyla gerçekleştirilen eylemle ilgili olarak 4 yıldır Göksun'da yargılama yapıldığını hatırlatan Yavuz, "GPS cihazının sökülmesinden sorumlu 9 kişi burada yargılanıyordu, yine HTS kayıtlarında adı geçen başka bir sanıkla birlikte 10 kişi 4 yıldır burada yargılanıyordu." dedi.

GPS cihazlarının sökülmesinin örgütlü yapı tarafından gerçekleştirildiği anlaşılarak Kahramanmaraş'ta dava açıldığını ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Biz 12 yıldır tüm millete, 'Bu örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirilen bir cinayettir. Bu cinayetin gizlenmesi için suç delilleri karartılmıştır. GPS cihazları bunun için sökülmüştür' diye haykırıyorduk. Nihayet sesimiz kısmen yankı buldu. Örgüt tarafından gerçekleştirilen bir olay sonrası hırsızlık eyleminin olduğuna karar verilmişti. Böyle bir iddianame hazırlandı. Ancak bu iddianamenin doğruluğunu elbette kabul etmiyorduk. Çünkü biz eylemin de örgüt tarafından gerçekleştirildiğini, bu örgütlü yapının her noktasından FETÖ unsurlarının çıktığını, sanıkların da tamamına yakının FETÖ ile irtibatlarının tespit edildiğini, eylemin de FETÖ tarafından gerçekleştirilen suikast eylemini önlemek maksadıyla bu GPS cihazlarının söküldüğünü, bununla ana dosya ile bu dosyanın ayrılmasının da imkansız olduğunu söylemiştik. Bu sözümüzün hakikati ortaya çıkmıştır. Bugün Göksun'da yürütülen yargılama Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmesine karar verilmiştir. Ümidim o ki diğer dosyaların tamamı da yeniden açılacak. Çünkü ana soruşturma devam ediyor. O soruşturma dosyasının mahiyetiyle birleşecek, eylemi gerçekleştirenler de ortaya çıkacak. Onlarla birlikte suçlular yargı önünde hesap verecekler. O günü ümitle bekliyoruz."

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu da uzun bir zaman sonra böyle bir kararın verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktararak, "Bu işin ucu nereye varırsa varsın, kime dokunursa dokunsun yurt içinde ve yurt dışında, devletin hangi kademesinde görev almış veya almakta olan kimlere dokunursa dokunsun adaletin muhakkak tecelli ve tahakkuk etmesinin peşinden koşacağız. Bunu hiçbir zaman bırakmayacağız. Genel Başkanımız Mustafa Destici de buna ilişkin açıklamaları daha önce yapmıştı. Bu dosyanın üstünün kapatılmasına hiçbir zaman hiçbir yerde fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir şekilde buna imkan tanımayacağız. Sonuna kadar bu davayı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Dosyaların birleştirilmesi süreci

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 25 Aralık'ta kabul edilerek, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava ile Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava arasında hukuki ve fiili irtibat bulunması nedeniyle dosyaların birleştirilmesi talep edilmişti.

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 10 kişiden 7'si her iki dosyada da sanık olarak yer alırken, birleştirme kararı sonrası yeni 3 kişinin de eklenmesiyle 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak yargılamada sanık sayısı 17'den 20'ye çıkmış oldu.

Açılan davanın ilk duruşması 22 Mart Pazartesi günü görülecek. 

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