Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.82
Dolar
6.09
BIST 100
86,072.28
Altın
1,283.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Mehmet Köklü, memleketine uğurlanıyor
logo
Türkiye

Muhabirimiz Nişancı son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve cenazesi dün bulunan muhabirimiz Abdulkadir Nişancı son yolculuğuna uğurlandı.

Tuğba Yardımcı   | 24.05.2019
Muhabirimiz Nişancı son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt

Muhabirimiz Nişancı son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen muhabirimiz Abdulkadir Nişancı (41), memleketinde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu (sağda) , AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, AA Yurt Haberleri Editörü Zekeriya Kaya ve Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Türker Çeltik ile Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı (solda) makamında ziyaret etti. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen muhabirimiz Abdulkadir Nişancı (41), memleketinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Nişancı için merkeze bağlı Söğütlü köyündeki cami önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay, annesi Zöhre, babası Nafiz, kardeşleri Abdurrahman ve Faruk Serdar Nişancı, Emine Türkoğlu ve Zülal Bozdağ, kayınpederi Yaşar Mutlu'nun yanı sıra Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, AA Yurt Haberleri Editörü Zekeriya Kaya, Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Türker Çeltik, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazil Özsoy, bölgedeki bazı illerin gazeteciler cemiyeti başkanları, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Nişancı'nın cenazesi, Bayburt Müftüsü Hasan Başoğlu'nun ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanında dualar eşliğinde defnedildi.

Öte yandan, AA Genel Müdür Yardımcısı Mutanoğlu, beraberindeki Öymez, Kaya ve Çeltik ile Vali Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi

Benzer haberler

Muhabirimiz Nişancı için AA'ya başsağlığı mesajları

Muhabirimiz Nişancı için AA'ya başsağlığı mesajları

AA Genel Müdürü Kazancı'dan muhabirimiz Nişancı için başsağlığı mesajı

Muhabirimiz Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı

Şehit Gidergelmez'in geçmişi başarıyla dolu

Şehit Gidergelmez'in geçmişi başarıyla dolu
Şehit Kapaklıkaya başarılı kariyeriyle anılacak

Şehit Kapaklıkaya başarılı kariyeriyle anılacak
AA muhabiri Nişancı'nın uçuruma düşmesiyle ilgili paylaşım yapan 19 kişi hakkında soruşturma

AA muhabiri Nişancı'nın uçuruma düşmesiyle ilgili paylaşım yapan 19 kişi hakkında soruşturma