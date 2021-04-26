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MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin görüntüleri paylaştı

MSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında icra edilen hava hücum harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Tanju Özkaya   | 26.04.2021
MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin görüntüleri paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter ve internet sitesinden yapılan paylaşımda, operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekatları icra etti. Hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor." bilgisine yer verildi.


Görüntülerde, komandoların helikopterlerle operasyon bölgesine intikal etmesi yer aldı.

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