MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin görüntüleri paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında icra edilen hava hücum harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter ve internet sitesinden yapılan paylaşımda, operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekatları icra etti. Hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor." bilgisine yer verildi.
Görüntülerde, komandoların helikopterlerle operasyon bölgesine intikal etmesi yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.