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MSB: Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe operasyonları planlandığı şekilde sürerken Kandil bölgesinde belirlenen 4 hedefin hava harekatıyla etki altına alındığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 25.04.2021
MSB: Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alındı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatıyla etki altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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