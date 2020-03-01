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MSB: İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." denildi.

Sarp Özer   | 01.03.2020
MSB: İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması yapıldı.

                    

Bakanlığın internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Pilotların Suriye tarafına atladığı bildirildi.

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