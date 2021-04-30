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Türkiye

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı

Sefa Şahin   | 30.04.2021
Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Mayıs'a kadar sürecek.

Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

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