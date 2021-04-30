Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Mayıs'a kadar sürecek.
Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.
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Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün başlamış olup 19 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://t.co/b08VrMC9Uc internet adresinden yapılacaktır. pic.twitter.com/AazrqaP1fw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2021