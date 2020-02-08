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Milli Savunma Bakanlığından 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığınca, Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin, "Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz." mesajıyla video paylaşıldı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 08.02.2020
Milli Savunma Bakanlığından 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı.

MSB'den "Bizler Türk milletinin gücüyüz" paylaşımı

Bakanlığın, sosyal medya hesaplarından "Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz." başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin zor iklim ve coğrafya koşularında icra ettiği faaliyetler yer alıyor.  

Videoda, "Ne fırtına ne kar ne kış bizi yolumuzdan döndüremez." ifadeleri kullanılıyor.

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