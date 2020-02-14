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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilerden 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." denildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 14.02.2020
Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

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