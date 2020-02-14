Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilerden 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." denildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.