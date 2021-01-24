Milli Savunma Bakanlığı F-16'nın gece uçuşunda görüntülediği dolunay videosunu paylaştı
Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitim videosunda, Tuz Gölü civarındaki gece uçuşunda F-16 uçağında bulunan Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsüne yer verildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir F-16'nın gece uçuşu sırasında Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsünü paylaştı.
Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü..— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2021
Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir #Dolunay görüntüsü yansıdı. 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/c6BcW0H8SS
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitim videosunda, Tuz Gölü civarındaki gece uçuşunda F-16 uçağında bulunan Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsüne yer verildi.
Dolunay ile F-16 uçağının aynı karede birleştiği paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.