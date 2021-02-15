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Milli Savunma Bakanlığı: ABD Büyükelçisi, Gara katliamından terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir." denildi.

Hamdi Çelikbaş   | 15.02.2021
Milli Savunma Bakanlığı: ABD Büyükelçisi, Gara katliamından terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in, Gara'da 13 Türk vatandaşının katledilmesinden terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Büyükelçi Satterfield ile bu akşam Milli Savunma Bakanlığında bir görüşme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'ya düzenlenen harekatta şehit olan personelimiz ve harekat sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş, Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir."

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