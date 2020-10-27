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Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar: Özbekistan ile ilişkilerde çok ciddi gelişmeler sağladık

Milli Savunma Bakanı Akar, Özbekistan ile her alanda ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Bunun içinde ticari, sosyal, siyasi ilişkilerle tabii ki askeri ilişkiler de yer alıyor. Bu ilişkilerde çok ciddi gelişmeler sağladık" dedi.

Sarp Özer   | 27.10.2020
Milli Savunma Bakanı Akar: Özbekistan ile ilişkilerde çok ciddi gelişmeler sağladık Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Türkiye ve Özbekistan arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya imza atan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Bunun içinde ticari, ekonomik, sosyal, siyasi ilişkilerle tabii ki askeri ilişkiler de yer alıyor. Bu ilişkilerde çok ciddi gelişmeler sağladık." dedi.

Akar, Pakistan ve Kazakistan’daki temaslarının ardından resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi.

Akar’ı Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov, Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Askeri bando tarafından ulusal marşların çalınmasının arından yapılan geçit töreninde Bakan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından iki Bakanın başkanlığında gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmenin açılışında konuşan Akar, sözlerine, gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek başladı.

Türkiye ve Özbekistan’ın birbirini seven iki devlet ve millet olduğunu belirten Akar, ata toprağı olarak nitelediği topraklarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye ve Özbekistan’ın ortak tarihi olan kardeş ülkeler olduğunu söyleyen Akar, zaman zaman yavaşlamalar da olsa iki ülke arasındaki ilişkilere verdikleri öneme değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’ı ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını vurgulayan Akar, Türkiye ve Özbekistan arasında güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olduğunu dile getirdi.

Bakan Akar, iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerini belirterek, "Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Bunun içinde ticari, ekonomik, sosyal, siyasi ilişkilerle tabii ki askeri ilişkiler de yer alıyor. Bu ilişkilerde çok ciddi gelişmeler sağladık." diye konuştu.

Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov

Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ise Akar’ı ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Türkiye ve Özbekistan’ı dili ve dini bir, kardeş iki ülke olarak nitelendiren Kurbanov, "Devletlerimiz arasında hızla gelişen ilişkilere bağlı olarak askeri ilişkilerimiz de hızla gelişiyor." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin temellerinin Cumhurbaşkanları tarafından atıldığına dikkati çeken Kurbanov, "Askeri, güvenlik ve savunma alanlarındaki iş birliğinin gelişmesini önemli olarak nitelendiriyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden görüşmenin sonunda Akar ve Kurbanov tarafından Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.

Akar, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ile görüştü

Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Akar, Sempozyum Sarayına geçerek Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ile görüştü.

Akar, görüşmede, Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğu belirtti.

Hem askeri eğitim hem de savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin gerekliliğini anlatan Akar, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin ehemmiyetini, Cumhurbaşkanları düzeyinde varılan mutabakat kapsamında çizilen çerçevede çalışma ortaklığının hızla hayata geçirilmesinin gerekliliğini dile getirdi.



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