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Milli Savunma Bakanı Akar, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mangue ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue ile bir araya geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 15.04.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mangue ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımda, Bakan Akar'ın, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mangue ile bakanlıkta bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara de yer verildi.

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