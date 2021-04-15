Milli Savunma Bakanı Akar, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mangue ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue ile bir araya geldi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımda, Bakan Akar'ın, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mangue ile bakanlıkta bir araya geldiği belirtildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.https://t.co/K1UPY3WFJz#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/aO8rxBwary— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2021
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara de yer verildi.