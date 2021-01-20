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Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilerle kartopu oynadı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bir okul ziyaretinde öğrencilerle kartopu oynadı.

Zafer Fatih Beyaz   | 20.01.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilerle kartopu oynadı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, bir okul ziyaretinde öğrencilerle kartopu oynadığı anların fotoğrafını paylaştı. 

Bakan Selçuk, Twitter hesabından fotoğrafla birlikte, "Resmi bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da bakan yapıyor" paylaşımında bulundu. 

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