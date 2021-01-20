Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilerle kartopu oynadı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bir okul ziyaretinde öğrencilerle kartopu oynadı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, bir okul ziyaretinde öğrencilerle kartopu oynadığı anların fotoğrafını paylaştı.
Resmî bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da bakan yapıyor:) pic.twitter.com/CHxIabkxb8— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 20, 2021
Bakan Selçuk, Twitter hesabından fotoğrafla birlikte, "Resmi bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da bakan yapıyor" paylaşımında bulundu.