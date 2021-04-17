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Türkiye

Meteorolojiden 7 il için toz taşınımı uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı.

Deniz Açık   | 17.04.2021
Meteorolojiden 7 il için toz taşınımı uyarısı

Eskişehir

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik genelinde toz taşınımı öngörülüyor.

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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