Mehmetçik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan klipte, "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe/Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz/Bırakın kışlayı cephede bile/Küfre düşmemiş Türk askeriyiz" dizelerine yer verildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla video klip hazırladı.
MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan klipte "Komando Marşı (Korku Nedir Bilmeyiz)" ile şair Yahya Kemal Beyatlı'nın "Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur Ya Rabbi" dizeleri ve Ekrem Şama'ya ait "Bu Bayrak" eserleri rap tarzında seslendiriliyor.
Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2020
Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz.
Bırakın kışlayı cephede bile,
Küfre düşmemiş Türk askeriyiz.🇹🇷#MSB #TSK #ZaferHaftası #30AğustosZaferBayramı pic.twitter.com/gxbMllwViz
Mehmetçiğin faaliyet görüntülerinin bulunduğu klipte "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe/Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz/Bırakın kışlayı cephede bile/Küfre düşmemiş Türk askeriyiz" dizelerine de yer veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.