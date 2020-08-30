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Türkiye

Mehmetçik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan klipte, "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe/Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz/Bırakın kışlayı cephede bile/Küfre düşmemiş Türk askeriyiz" dizelerine yer verildi.

Sefa Şahin   | 30.08.2020
Mehmetçik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip ( Emin Sansar - Anadolu Agency )

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla video klip hazırladı.

MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan klipte "Komando Marşı (Korku Nedir Bilmeyiz)" ile şair Yahya Kemal Beyatlı'nın "Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur Ya Rabbi" dizeleri ve Ekrem Şama'ya ait "Bu Bayrak" eserleri rap tarzında seslendiriliyor.

Mehmetçiğin faaliyet görüntülerinin bulunduğu klipte "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe/Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz/Bırakın kışlayı cephede bile/Küfre düşmemiş Türk askeriyiz" dizelerine de yer veriliyor.

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