Mehmetçik Hakkari'de Sümbül Dağı'ndaki dağ keçilerine havadan yem bıraktı
Mehmetçik, Hakkari'de kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken Sümbül Dağı'ndaki dağ keçileri için havadan yem bıraktı.
Ankara
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari Sümbül Dağı'nda kardan dolayı yiyecek bulamaz hale gelen dağ keçileri, operasyona giden Mehmetçiklerimiz tarafından fark edilince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün de desteğiyle havadan yemleme yapılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Hakkâri Sümbül Dağı’nda kardan dolayı yiyecek bulamaz hâle gelen dağ keçileri operasyona giden Mehmetçiklerimiz tarafından fark edilince Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğünün de desteğiyle havadan yemleme yapılmıştır. pic.twitter.com/hPVuBOr1ZA— TSK (@TSKGnkur) February 13, 2021
Paylaşımda havadan yem bırakılmasına ilişkin videoya da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.