Mehmetçiğin zorlu hava şartlarındaki vatan nöbetine 'can dostları' eşlik ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'deki askerlerin zorlu hava şartlarındaki terörle mücadele faaliyetlerine eşlik eden köpeklerin fotoğraflarını paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Hakkari'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiklerimiz, terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Vatan nöbetine zaman zaman can dostlarımız da eşlik ediyor."
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Hakkâri’de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiklerimiz terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Vatan nöbetine zaman zaman can dostlarımız da eşlik ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/Zk8qBDwX9y— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2021