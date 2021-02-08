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Ümraniye'de Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
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Türkiye

Mehmetçiğin zorlu hava şartlarındaki vatan nöbetine 'can dostları' eşlik ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'deki askerlerin zorlu hava şartlarındaki terörle mücadele faaliyetlerine eşlik eden köpeklerin fotoğraflarını paylaştı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 08.02.2021
Mehmetçiğin zorlu hava şartlarındaki vatan nöbetine 'can dostları' eşlik ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Hakkari'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiklerimiz, terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Vatan nöbetine zaman zaman can dostlarımız da eşlik ediyor."

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