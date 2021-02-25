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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

İbrahim Halil Aktürk   | 25.02.2021
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sabah İstanbul ve Kocaeli çevreleri hafif yağmurlu geçecek.

Genelinde pus ve yer yer sis öngörülen Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





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