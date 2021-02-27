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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

Zeynep Rakipoğlu   | 27.02.2021
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

İstanbul

Gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey çevrelerinin yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülen bölgede, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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