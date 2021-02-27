Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor.
İstanbul
Gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey çevrelerinin yağmurlu geçmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülen bölgede, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.