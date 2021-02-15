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Marmara Bölgesi için don uyarısı

Marmara Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Ayşe Erkeç   | 15.02.2021
Marmara Bölgesi için don uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunuyor.

Bölgede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara (zirai faaliyetler, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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