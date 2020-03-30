Marmara Adalar Belediye Başkanı Aksoy: Adaların giriş çıkışlarının tümü izne tabi olarak yapılıyor
Marmara Adalar Belediye Başkanı Aksoy, "Şu anda adaların giriş çıkışlarının tümü izne tabi olarak yapılıyor." dedi.
Balikesir
Balıkesir'in Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede alınan önlemlere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Adalara çok sayıda kişinin geldiğini ve hepsinin de kayıt altına alındığını belirten Aksoy, şöyle konuştu:
"14 gün boyunca evlerinde kalmaları için de bütün kontrollerimizi yapıyoruz. Şu anda adaların giriş çıkışlarının tümü izne tabi olarak yapılıyor. Balıkesir'den bir kişi adalara izin almadan gelebilir fakat diğer illerden gelecek olan vatandaşlar izin almadan gelemez."
Aksoy, Marmara Adası'ndan günde 2-3 kez Erdek ve Bandırma ilçelerine feribot seferi düzenlendiğini aktardı.
Bütün tedbirleri aldıklarını, dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Aksoy, "Adalara giriş çıkışları kontrol altına aldık. Takibini yapıyoruz, burada yazlığı olup da gelen vatandaşlar 14 gün boyunca evinden çıkamayacak." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.