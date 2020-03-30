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Marmara Adalar Belediye Başkanı Aksoy: Adaların giriş çıkışlarının tümü izne tabi olarak yapılıyor

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aksoy, "Şu anda adaların giriş çıkışlarının tümü izne tabi olarak yapılıyor." dedi.

Miraç Kaya   | 30.03.2020
Marmara Adalar Belediye Başkanı Aksoy: Adaların giriş çıkışlarının tümü izne tabi olarak yapılıyor

Balikesir

Balıkesir'in Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede alınan önlemlere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Adalara çok sayıda kişinin geldiğini ve hepsinin de kayıt altına alındığını belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"14 gün boyunca evlerinde kalmaları için de bütün kontrollerimizi yapıyoruz. Şu anda adaların giriş çıkışlarının tümü izne tabi olarak yapılıyor. Balıkesir'den bir kişi adalara izin almadan gelebilir fakat diğer illerden gelecek olan vatandaşlar izin almadan gelemez."

Aksoy, Marmara Adası'ndan günde 2-3 kez Erdek ve Bandırma ilçelerine feribot seferi düzenlendiğini aktardı.

Bütün tedbirleri aldıklarını, dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Aksoy, "Adalara giriş çıkışları kontrol altına aldık. Takibini yapıyoruz, burada yazlığı olup da gelen vatandaşlar 14 gün boyunca evinden çıkamayacak." ifadesini kullandı.

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